«Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором — Роскосмос
13:32 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором, сообщили в Роскосмосе.
«Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором», — говорится в сообщении.
По данным Роскосмоса, двигатели «Прогресса» были включены в 12:49 мск и проработали около трех минут, выдав импульс величиной 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту станции примерно на 500 метров.
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