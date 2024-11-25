«Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором — Роскосмос

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с космическим мусором, сообщили в Роскосмосе.

«Орбита Международной космической станции была скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором», — говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, двигатели «Прогресса» были включены в 12:49 мск и проработали около трех минут, выдав импульс величиной 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту станции примерно на 500 метров.