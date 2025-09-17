Реконструкция 16 спортивных объектов завершится до конца года — Собянин
17:16 17.09.2025
В Москве после обновления открыт спортивный комплекс «Олимпия» на Фрязевской улице в Новогирееве. Ранее в сентябре после реконструкции начали действовать еще три спорткомплекса: Московское городское физкультурно-спортивное объединение, школа олимпийского резерва «Юг» и Московская комплексная спортивная школа «Зеленоград». По словам мэра Сергея Собянина, в столице строится много спортобъектов, однако внимание нужно уделять и действующим, поскольку многие из них были построены несколько десятилетий назад.
«Надо их омолаживать: устанавливать новое оборудование, внедрять новые инженерные системы, обновлять дизайн, - подчеркнул градоначальник. - Поэтому по специальной программе все старые объекты в Москве обновим».
В спорткомплексе «Олимпия» есть 25-метровый бассейн и спортивный зал с современным травмобезопасным покрытием и новым инвентарем. В здании были заменены инженерные системы, кровля, остекление и фасадные панели. Специалисты отремонтировали чашу бассейна, провели ремонт внутренних помещений, обустроили раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские комнаты, медицинский кабинет, гардероб и зону ожидания. Также была благоустроена территория около комплекса.
Планируется, что «Олимпию» смогут ежедневно посещать около 800 человек. В спорткомлексе возобновлены занятия по спортивной борьбе и плаванию, в которых смогут участвовать ученики спортшкол и все желающие. Там же будут действовать группы по общей физической подготовке, йоге, пилатесу и гимнастике для участников проекта «Московское долголетие».
