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Британия вернет тарифы на товары из США, если Трамп введет импортные пошлины — Politico

11:00 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания намерена вернуть тарифы на ввоз ряда американских товаров, если избранный президент США Дональд Трамп введет пошлины на весь зарубежный импорт. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, Лондон может немедленно принять ответные меры, если Трамп выполнит предвыборное обещание ввести пошлины на весь зарубежный импорт в размере 10-20%. Отмечается, британские тарифы могут затронуть знаковые для США товары, включая мотоциклы Harley-Davidson, джинсы фирмы Levi's и бурбон. Однако британский чиновник сообщил газете, что до инаугурации Трампа «рано комментировать гипотетические политические позиции».

По словам неназванного министра британского кабинета, потенциальные американские пошлины «очень велики» для Лондона. Он отметил, что «торговля составляет лишь около 10% от американского ВВП, в то время как у Британии этот показатель достигает порядка 30%». Вместе с тем источник подчеркнул, что, если Трамп начнет вводить меры, британское правительство «предпочтет заключить сделку, а не предпринимать ответные действия, как это было в прошлый раз».

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