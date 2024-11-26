Некомплект кадров в МВД России составляет почти 174 тыс. человек, это около 19%

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некомплект кадров в системе МВД России составляет почти 174 тыс. человек, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«На 1 ноября текущего года некомплект личного состава органов внутренних дел составил 173,8 тысяч единиц или 18,8% от штатной численности», — сказала она.