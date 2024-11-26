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ЦБ РФ: Автокредитование, по предварительным данным, значительно замедлилось

19:45 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост портфеля автокредитов в октябре, по предварительным данным, составил 1,9% после сентябрьских 5,2%, следует из материалов Банка России.

«Автокредитование (по предварительным данным) значительно замедлилось (до +1,9 с +5,2% в сентябре) после повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года», — указано в материалах регулятора.

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