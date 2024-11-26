Доля госзакупок с одним поставщиком превысила 50% от объема закупок
21:02 26.11.2024 Источник: НГ-Online
В пресс-службе Минфина, со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) сообщили «НГ» о том, что в 2023 году конкурентные способы отбора использовались при заключении 69% контрактов.
Доля конкурентных закупок с одной поступившей или допущенной заявкой в общем объеме закупок составляла 39% от общего числа и 53% от объема закупок. «В 99,5% таких закупок после проверок территориальными органами Федеральной антимонопольной службы (ФАС) (в срок, не превышающий 8 рабочих дней) были заключены контракты как с единственными поставщиками (исполнителями, подрядчиками), участвовавшими в конкурентных процедурах», - уточняют в министерстве. При этом в 13,5% случаях по числу и 12% по объему закупок в рамках конкурентных процедур не поступило (не было допущено) ни одной заявки.
Как объясняют в министерстве, в этом случае федеральный закон «О контрактной системе в сфере государственных и муниципальных закупок для государственных и муниципальных нужд» (закон 44-ФЗ) позволяет (после аналогичной проверки ФАС) заключить контракт без повторного проведения закупки с любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком), соответствующим требованиям законодательства и условиям закупки. «Однако большинство заказчиков воспользовались своим правом провести повторные процедуры, в том числе при необходимости с изменением предмета и (или) условий закупки», - подчеркивают в пресс-службе Минфина.
В ведомстве подчеркивают: «Значительная доля несостоявшихся конкурентных процедур в основном отражает объективные факторы (состояние рынков, сложность или объем закупок, региональные особенности) и не свидетельствует о неисполнении закупок». (см "НГ" "В России признается несостоявшейся каждая вторая госзакупка")
По данным ЕИС, в 2023 году по взаимному согласию сторон было расторгнуто 9% от числа и 5% объема контактов, в том числе в одностороннем порядке (при несоблюдении поставщиками условий контрактов) – 0,3% числа и 0,5% объема контрактов.
В Минфине также уточнили «НГ», что принятые в последние годы поправки в закон 44-ФЗ упростили и унифицировали процедуры, сократили сроки закупок (в среднем в 1,5 раза), ввели оплату контрактов в срок, не превышающий 7 дней. «А в 2025 году будет завершен перевод всех закупок в электронную форму, а также упрощено применение механизмов импортозамещения и офсетных контрактов (гарантированных закупок товаров при условии осуществления инвестиций в их производство)», - добавили в пресс-службе министерства.
Ольга Соловьева
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