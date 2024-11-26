Турция, вероятно, все же сможет получить от США истребители F-35

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкая сторона вновь направила США запрос на получение непоставленных ей истребителей F-35, поскольку мнение Вашингтона по этому вопросу изменилось.

«У нас там [в США] 6 самолетов F-35. Теперь, когда они увидели, что мы делаем [турецкий истребитель пятого поколения] Kaan, их настрой изменился. Говорят, что могут передать самолеты. Мы повторно направили им предложение о приобретении F-35», — приводит слова министра агентство IHA.