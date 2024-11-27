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НОВОСТИ

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 250 военнослужащих

16:12 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные за сутки потеряли более 250 человек и 2 танка, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и миномет», — сказано в сообщении.

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