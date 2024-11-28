Разведка США утверждает, что удары вглубь РФ не повышают риск ядерной эскалации — Reuters

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательные службы США полагают, что разрешение Вашингтона наносить удары вглубь территории России с применением американских дальнобойных вооружений не повышает риск ядерной эскалации, ее вероятность якобы низка. С таким утверждением выступило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, в последние семь месяцев разведслужбы США представили оценки, согласно которым «ядерная эскалация вряд ли последует» в результате такого разрешения со стороны вашингтонской администрации. По словам источника агентства, «эти оценки не изменились после того, как президент Джо Байден сменил в этом месяце позицию США относительно вооружений».

«Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию», — приводятся в публикации слова источника в Конгрессе США. Как уточняется в материале, применение РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении не изменило эти оценки американской стороны.