Музыканты Василий Овсянников и Мария Воронова встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу
15:39 28.11.2024
В московском Едином пункте отбора граждан на военную службу побывали народный артист РФ, певец и музыкальный педагог Василий Овсянников и заслуженная артистка РФ Мария Воронова. Они пообщались с посетителями учреждения и посмотрели, как организована его работа. «Я здесь в первый раз, все очень понравилось, - сообщила Воронова. - Все происходит достаточно быстро, без нервотрепки, сразу есть медицинский кабинет. Это очень хорошо, что люди приходят, им не нужно стоять в очереди где-то в поликлиниках или еще где-то».
«То, что я сегодня увидел здесь, я был не просто удивлен, а гордость во мне сыграла, - сказал Василий Овсянников. На таких людях и держится Отечество российское. Это почетно для каждого россиянина. Пожелаю одного – холодной головы и горячего сердца».
Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Москве с 1 апреля 2023 года. Учреждение работает на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетителей ждут в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.
Запись на визит в пункт отбора открыта на портале mos.ru. По номеру 117 на горячей линии, а также в чат-боте @MskContract_bot в Telegram можно получить консультации по поводу службы по контракту и о той поддержке, которые получают военнослужащих и члены их семей.
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