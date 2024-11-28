Музыканты Василий Овсянников и Мария Воронова встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу

15:39

В московском Едином пункте отбора граждан на военную службу побывали народный артист РФ, певец и музыкальный педагог Василий Овсянников и заслуженная артистка РФ Мария Воронова. Они пообщались с посетителями учреждения и посмотрели, как организована его работа. «Я здесь в первый раз, все очень понравилось, - сообщила Воронова. - Все происходит достаточно быстро, без нервотрепки, сразу есть медицинский кабинет. Это очень хорошо, что люди приходят, им не нужно стоять в очереди где-то в поликлиниках или еще где-то».



«То, что я сегодня увидел здесь, я был не просто удивлен, а гордость во мне сыграла, - сказал Василий Овсянников. На таких людях и держится Отечество российское. Это почетно для каждого россиянина. Пожелаю одного – холодной головы и горячего сердца».



Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Москве с 1 апреля 2023 года. Учреждение работает на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Посетителей ждут в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.



Запись на визит в пункт отбора открыта на портале mos.ru. По номеру 117 на горячей линии, а также в чат-боте @MskContract_bot в Telegram можно получить консультации по поводу службы по контракту и о той поддержке, которые получают военнослужащих и члены их семей.