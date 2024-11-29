Каждый второй россиянин был бы рад четырехдневной рабочей неделе - опрос
17:12 29.11.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: каждый второй россиянин мечтает о четырёхдневной рабочей неделе. По мнению двух сотрудников из трёх, трудовая эффективность от этого не пострадает. 27% респондентов не поддержали идею, в основном из-за опасений потерять в заработной плате. 23% затруднились с оценкой. Такие данные сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».
68% трудящихся по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за 4 дня смогут выполнить привычный объём профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу.
День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 26% россиян готовы тратить на семью, каждый четвёртый — на отдых. 14% стали бы подрабатывать. 13% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а ещё столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочёл бы прогулки или занятие спортом.
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