Каждый второй россиянин был бы рад четырехдневной рабочей неделе - опрос

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: каждый второй россиянин мечтает о четырёхдневной рабочей неделе. По мнению двух сотрудников из трёх, трудовая эффективность от этого не пострадает. 27% респондентов не поддержали идею, в основном из-за опасений потерять в заработной плате. 23% затруднились с оценкой. Такие данные сервис SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».

68% трудящихся по графику пятидневной рабочей недели заверили, что за 4 дня смогут выполнить привычный объём профессиональных задач. Каждый пятый признался, что ему это будет не под силу.

День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 26% россиян готовы тратить на семью, каждый четвёртый — на отдых. 14% стали бы подрабатывать. 13% потратили бы дополнительный выходной на выполнение домашних дел, а ещё столько же занялись бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый десятый предпочёл бы прогулки или занятие спортом.