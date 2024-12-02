Путин отложил проведение Игр дружбы
16:32 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина. Это следует из опубликованного указа главы государства.
«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований „Всемирные игры дружбы“, — говорится в документе.
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