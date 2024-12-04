Филиппинское судно протаранило корабль береговой охраны КНР — морская полиция Китая

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Филиппинское служебное судно умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая возле острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море, который является предметом территориального спора Пекина и Манилы. Об этом заявил официальный представитель Управления морской полиции КНР Лю Дэцзюнь.

«Филиппинское служебное судно № 3003 проигнорировало неоднократные предупреждения китайской стороны, сделало крутой поворот, пошло задним ходом и умышленно врезалось в корабль береговой охраны Китая № 3302», — говорится в заявлении официального представителя ведомства.