Нельзя ожидать, что инфляция «рассосется сама собой» — Набиуллина

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нельзя ожидать, что инфляция «рассосется сама собой», нет в запасе времени. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — сказала она.