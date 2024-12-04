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Нельзя ожидать, что инфляция «рассосется сама собой» — Набиуллина

12:20 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нельзя ожидать, что инфляция «рассосется сама собой», нет в запасе времени. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — сказала она.

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