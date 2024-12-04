Глава МИД Италии: Зеленскому придется пойти на уступки, если он не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже

22:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Киев должен идти на уступки.

«Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — сказал министр в телеинтервью, которое выйдет вечером на канале RAI-1. Он добавил, что мир должен быть достигнут в 2025 году.