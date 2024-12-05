Рассматриваемый на пост шефа Пентагона Десантис скептически относится к помощи ВСУ — Axios

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор штата Флорида Рон Десантис, которого избранный президент США Дональд Трамп может предложить на пост шефа Пентагона, скептически относится к оказанию помощи Украине. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, Десанис во многом разделяет внешнеполитическую концепцию Трампа по таким вопросам, как скепсис в отношении помощи Киеву. Портал отмечает, что губернатор выступает за внешнюю политику, которая бы ориентировалась на Тихоокеанский регион и противодействие Китаю, а не на такие проблемы, как Украина.