Россия близка к достижению целей СВО — Нарышкин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции (СВО), тогда как украинские вооруженные силы (ВСУ) находятся на грани развала. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

«На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим [Владимира] Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — подчеркнул Нарышкин.