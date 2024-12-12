Граждане Китая пытались шпионить за американским авианосцем — президент Южной Кореи

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские граждане были пойманы в Южной Корее при попытке заснять американский авианосец в Пусане с помощью дронов этим летом. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

«В июне три китайца были пойманы при съемке с помощью дрона американского авианосца, который стоял на якоре в Пусане», — сказал Юн Сок Ёль в своем обращении к нации. По его словам, в их телефонах и компьютерах были обнаружены фотографии южнокорейских военных объектов, сделанные в последние несколько лет. 22 июня в порт южнокорейского города Пусан зашел американский атомный авианосец.

«В прошлом месяце сорокалетний китаец был схвачен при съемке Национальной разведывательной службы с помощью дрона», — добавил южнокорейский лидер. «Подтверждено, что сразу после въезда в Республику Корея из Китая он поехал в Национальную разведывательную службу и совершил подобное», — продолжил Юн Сок Ёль.

«Но, согласно действующему законодательству, невозможно наказать иностранную шпионскую активность как шпионаж», — заявил президент. Он обвинил оппозицию в блокировании соответствующих поправок. Юн Сок Ёль заявил, что оппозиция якобы ставит под угрозу безопасность страны.