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НОВОСТИ

Госдума приняла поправку об увеличении на 50% штрафа за езду с непристегнутым ремнем

15:00 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании поправку об увеличении на 50% штрафа за нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов. Поправка принята при рассмотрении во втором чтении законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Сейчас штраф за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, управление мотоциклом или мопедом либо перевозка пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах составляет 1 тысячу рублей.

Принятой поправкой штраф увеличивается до 1,5 тысяч рублей.

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