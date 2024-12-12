Решения Сбера в сфере искусственного интеллекта используют уже 85% регионов России
19:59 12.12.2024
Сегодня 76 регионов России применяют решения Сбера в области искусственного интеллекта (AI) – в госуслугах, медицине, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Только за 2024 год появилось более 200 новых региональных проектов на основе искусственного интеллекта.
Генеративный искусственный интеллект (GenAI) уже встроен в работу 25 регионов страны. Так, на сельхозпредприятиях Татарстана умный чат-бот – AI-ветеринар на базе GigaChat – дает подробные ответы о содержании, кормлении, воспроизводстве и лечении коров. Эффективность и точность AI-решения проверили свыше 40 научных и отраслевых экспертов: модель получила максимальные оценки по глубине и корректности ответов. AI-ветеринар особенно необходим небольшим фермам и личным подсобным хозяйствам, которые не могут привлечь профессиональных ветеринаров и зоотехников.
В Якутске трудится другой представитель GenAI – цифровой библиотекарь, которым пользуются 3500 студентов. Национальная библиотека республики первой в России интегрировала GigaChat в онлайн-сервисы для читателей. Среди них: чат-бот «Эксперт Якутии», сервис для работы с оцифрованными документами «ИИ-Текст» и телеграм-бот «Цифровой библиотекарь Якутии», который позволяет читателям оперативно получать доступ к ресурсам и услугам библиотеки.
Еще один пример использования GigaChat – его внедрение в портал госуслуг Нижегородской области. Модель работает с девятью популярными госуслугами, автоматизируя обработку входящих обращений граждан и помогая им быстро находить необходимую информацию. Система ежегодно будет проводить более 240 тыс. успешных диалогов с жителями региона.
В Пскове и Санкт-Петербурге GenAI также помогает обрабатывать обращения граждан. В этих городах приступили к пилотированию AI-помощника госслужащего на основе GigaChat. Технология интегрирована в работу Госстройнадзора, комитета по социальной политике и жилищного комитета Санкт-Петербурга.
«Искусственный интеллект расширяет возможности человека во всех сферах. Уже 85% регионов России внедрили AI-решения Сбера. Самая популярная технология сейчас – компьютерное зрение в системах видеонаблюдения и строительстве умных городов, для обеспечения безопасности, поиска преступников и так далее, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В некоторых регионах искусственный интеллект задействован особенно массово. Яркий пример – Ямало-Ненецкий автономный округ. Это единственный субъект РФ, который во всех школах внедрил AI-ассистента преподавателя, повсеместно использует речевую аналитику экстренных вызовов по номеру 112 и некоторые медицинские сервисы. Уверен, что уже в ближайшем будущем таких AI-продвинутых регионов в нашей стране станет больше».
НОВОСТИ
- 20:50 12.12.2024
- РФ установила контакты с политическим комитетом "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Сирии - Богданов
- 20:45 12.12.2024
- Российские базы остаются в Сирии, где они и были. Других решений пока не принималось - Богданов
- 20:15 12.12.2024
- В Москве наградили лауреатов Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта»
- 20:00 12.12.2024
- Генсек НАТО предложил пустить на оборону часть пенсий и соцпособий жителей ЕС
- 19:51 12.12.2024
- Кабмин РФ одобрил переговоры Роскосмоса с НАСА о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС
- 18:50 12.12.2024
- Венгрия вместе с Турцией решат проблему оплаты за газ в связи с санкциями США против Газпромбанка
- 17:40 12.12.2024
- Дума отклонила проект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем
- 17:12 12.12.2024
- На Украине заочно приговорили Володина к 15 годам тюрьмы
- 17:00 12.12.2024
- Трамп назвал глупым решение об ударах вглубь РФ
- 16:46 12.12.2024
- Ростех создает девелопера для решения жилищных вопросов специалистов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать