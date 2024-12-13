Неизвестные дроны появились в Нью-Йорке вслед за Нью-Джерси — NYP

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные беспилотные летательные аппараты были замечены в районе Бронкс в Нью-Йорке, сообщила в четверг газета The New York Post.

В последние недели загадочные дроны неоднократно видели в небе над штатом Нью-Джерси, в связи с чем сенатор Джон Брэмник призвал ввести в нем режим чрезвычайного положения.

После того, как рано утром 12 декабря дроны были замечены в Нью-Йорке, жители города буквально наводнили звонками экстренные службы, пишет The New York Post со ссылкой на источники в полиции. Однако вскоре беспилотники «мистическим образом» исчезли. Выяснить место их запуска и посадки не удалось.

Ранее в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге для журналистов, что министерство внутренней безопасности и ФБР занимаются вопросом дронов над Нью-Джерси. Он отметил, что американские власти «серьезно относятся» к этой проблеме.

Как ранее сообщал телеканал ABC, загадочные дроны, размеры которых превышают стандартные аппараты для любителей, были замечены вблизи объектов особой важности, включая военный «Арсенал Пикатинни» (занимается исследованием и разработками в области вооружений) в округе Моррис и гольф-клуб избранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере.