Водитель грузовика насмерть сбил главу департамента Минобрнауки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель грузового автомобиля сбил руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олега Чурилова, когда сдавал задним ходом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Водитель грузовика Mercedes выезжал задним ходом с внутренней территории спорткомплекса „ВТБ-Арена“ и в темноте не заметил человека, который стоял на дороге. Пострадавший, которым оказался глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов, был доставлен в больницу с множественными переломами, ушибами и ранами. Врачи сделали все возможное, но спасти мужчину не смогли», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло 12 декабря на Ленинградском проспекте в районе дома 36. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.