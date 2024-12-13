0
0
1
НОВОСТИ

Водитель грузовика насмерть сбил главу департамента Минобрнауки

12:32 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель грузового автомобиля сбил руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олега Чурилова, когда сдавал задним ходом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Водитель грузовика Mercedes выезжал задним ходом с внутренней территории спорткомплекса „ВТБ-Арена“ и в темноте не заметил человека, который стоял на дороге. Пострадавший, которым оказался глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов, был доставлен в больницу с множественными переломами, ушибами и ранами. Врачи сделали все возможное, но спасти мужчину не смогли», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло 12 декабря на Ленинградском проспекте в районе дома 36. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 13.12.2024
На AI Journey рассказали, как искусственный интеллект меняет подход к преподаванию
0
82
12:20 13.12.2024
Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Иванаев
0
114
12:05 13.12.2024
Зафиксировано более 120 прилетов российских ракет по Украине — Рогов
0
148
12:00 13.12.2024
Санкции ЕС не помешали оборонному производству в России — еврокомиссар
0
151
11:58 13.12.2024
База научных публикаций по искусственному интеллекту открыта для пользователей
0
141
11:32 13.12.2024
Решение США о введении санкций против Грузии — бессмысленное, заявил спикер парламента
0
198
11:20 13.12.2024
ВС РФ заблокировали группировку ВСУ под Кураховым в ДНР — силовики
0
201
11:05 13.12.2024
Лидер новых властей Сирии призвал народ выйти на площади и отметить «победу революции»
0
232
11:00 13.12.2024
В Минэнерго Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
0
276
10:32 13.12.2024
Неизвестные дроны появились в Нью-Йорке вслед за Нью-Джерси — NYP
0
291

Возврат к списку