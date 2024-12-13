Силы РФ нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где готовили пилотов F-16 — Рогов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходили подготовку пилоты истребителей F-16. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Ракетный удар нанесен по закрытому аэродрому в Киеве, именно там проходили обучение в привязке к F-16 пилоты, чтобы бить [по территории России] ракетами воздух — земля Storm Shadow, SCALP. Были прилеты по расположенным там же ангарам и складам, вторичная детонация наблюдалась до двух часов», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».