Силы РФ нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где готовили пилотов F-16 — Рогов
13:20 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходили подготовку пилоты истребителей F-16. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Ракетный удар нанесен по закрытому аэродрому в Киеве, именно там проходили обучение в привязке к F-16 пилоты, чтобы бить [по территории России] ракетами воздух — земля Storm Shadow, SCALP. Были прилеты по расположенным там же ангарам и складам, вторичная детонация наблюдалась до двух часов», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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