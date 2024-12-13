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Неизвестные дроны были замечены над американской авиабазой Рамштайн в ФРГ — Spiegel

18:00 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неопознанные дроны были замечены над рядом промышленных объектов в Германии и американской авиабазой Рамштайн в ФРГ в последние недели. С таким утверждением выступил журнал Der Spiegel.

Согласно конфиденциальному отчету германских органов безопасности, как пишет издание, вечером 3 и 4 декабря над крупной военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. Несмотря на интенсивные поисковые меры, ни одного оператора БПЛА найти не удалось, указывает журнал. По данным Der Spiegel, в последние недели над объектами, принадлежащими германскому оборонному концерну Rheinmetall и химическому гиганту BASF, также были замечены беспилотники, их происхождение установить не удалось.

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