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НОВОСТИ

Новые сирийские власти собираются распустить все вооруженные формирования - заявление

19:49 14.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирийское оборонное ведомство распустит все существующие в стране вооруженные формирования. Об этом в эфире телеканала Syria TV заявил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).

«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — сказал он, подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

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