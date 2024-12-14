Новые сирийские власти собираются распустить все вооруженные формирования - заявление

19:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирийское оборонное ведомство распустит все существующие в стране вооруженные формирования. Об этом в эфире телеканала Syria TV заявил лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани).

«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», — сказал он, подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».