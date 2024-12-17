Военный комиссар Москвы сообщил о досрочном окончании осеннего призыва

18:38

Призыв на срочную военную службу в Москве удалось завершить на две недели раньше срока. По словам военного комиссара столицы Максима Локтева, такое возможно в случае «полного выполнения плана по количеству призывников». «Это случается достаточно редко и, конечно, говорит о растущем патриотизме среди московской молодежи, - отметил Локтев. - Молодые люди в Москве все чаще стали осознавать важность прохождения военной службы. Кроме того, все больше людей воспринимают его для себя как точку роста». Как напомнил военком, призыв на срочную службу в России проходит два раза в год - весной и осенью. Осенний призыв обычно длится до 31 декабря.

Локтев подчеркивает, что большую роль в досрочном завершении кампании сыграло дополнительное информирование граждан, а также качественная организация и администрирование сопровождавших призыв процессов.

Военком Москвы отметил, что набор граждан на военную службу по контракту продолжается. «Желающих очень много, мы наблюдаем стабильно большой поток людей, которые приходят в Единый пункт отбора, - говорит Локтев. - Специально для их удобства мы даже перепрофилируем соседнее здание, в котором оформляли документы призывников».

Теперь желающие служить в армии по контракту смогут посетить как здание Единого пункта отбора на военную службу по контракту по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, и Единый пункт призыва на военную службу по адресу ул. Яблочкова, д. 5, стр. 5.