В связи с разливом мазута в Черном море введен режим ЧС федерального уровня

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим ЧС федерального уровня ввели в связи с разливом мазута в Черном море после происшествия с танкерами. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — заявил глава МЧС России Александр Куренков.