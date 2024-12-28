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НОВОСТИ

Словакия может «отключить» свет Украине в ответ на отказ транзита российского газа

09:20 28.12.2024 Источник: РБК

Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность введения ответных мер против Украины, если та прекратит транзит. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях.

«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — сказал он (цитата по TASR).

По словам Фицо, прекращение транзита российского газа через Украину только в 2025–2026 годах обойдется ЕС в €120 млрд. Из-за остановки транзита цены на газ вырастут, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил премьер.

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