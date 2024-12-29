Греция планирует поставить 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow на Украину
09:35 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, запланирована поставка на Украину 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow. Они используются уже почти 40 лет и поступают из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции, отмечает портал.
RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей») — американская управляемая ракета класса корабль — воздух с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Была разработана в начале 1960-х на базе ракеты воздух — воздух AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году. Как зенитная ракета малой дальности используется для обеспечения противоракетной защиты кораблей, применяется против ракет, самолетов, вертолетов и других надводных целей.
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