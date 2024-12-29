Греция планирует поставить 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow на Украину

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Греции готовится поставить Украине 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Об этом сообщил информационный портал pronews.gr.



По данным издания, запланирована поставка на Украину 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow. Они используются уже почти 40 лет и поступают из резервов военно-морских и военно-воздушных сил Греции, отмечает портал.



RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей») — американская управляемая ракета класса корабль — воздух с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Была разработана в начале 1960-х на базе ракеты воздух — воздух AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году. Как зенитная ракета малой дальности используется для обеспечения противоракетной защиты кораблей, применяется против ракет, самолетов, вертолетов и других надводных целей.





