Главой администрации президента Грузии назначен юрист Кетеван Квиникадзе

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил главой своей администрации юриста Кетеван Квиникадзе. Об этом сообщила пресс-служба парламента.



Квиникадзе до этого работала главой аппарата парламента Грузии, уточнили в законодательном органе.



Квиникадзе родилась в 1980 году в Тбилиси. В 1997–2002 гг. она училась на юридическом факультете Университета Грузии имени Давида Агмашенебели. В 2009 году окончила Тбилисскую школу политических знаний.



