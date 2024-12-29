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НОВОСТИ

Главой администрации президента Грузии назначен юрист Кетеван Квиникадзе

13:30 29.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил главой своей администрации юриста Кетеван Квиникадзе. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Квиникадзе до этого работала главой аппарата парламента Грузии, уточнили в законодательном органе.

Квиникадзе родилась в 1980 году в Тбилиси. В 1997–2002 гг. она училась на юридическом факультете Университета Грузии имени Давида Агмашенебели. В 2009 году окончила Тбилисскую школу политических знаний.

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