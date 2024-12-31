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Суд выдал ордер на арест и обыск президента Республики Корея Юн Сок Ёля

09:00 31.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест и обыск президента Республики Корея Юн Сок Ёля, чьи полномочия были приостановлены в результате импичмента в парламенте 14 декабря. Об этом сообщило Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

«Управление подтверждает, что 31 числа был выдан ордер на задержание и обыск, заявление на которые подало управление в отношении Юн Сок Ёля», — информировали в ведомстве. При этом в нем добавили, что решение о дальнейших действиях не принято.

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