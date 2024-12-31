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НОВОСТИ

В Китае создана мобильная 5G-станция для управления тысячами боевых роботов

09:30 31.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские ученые разработали мобильную систему связи пятого поколения (5G), которая может перемещаться по пересеченной местности и обеспечивать обмен данными для 10 тыс. пользователей, в том числе боевых роботов. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, эта первая в мире передвижная базовая станция такого типа предоставляет «чрезвычайно безопасные и надежные услуги обмена данными» в радиусе до трех километров. Система разработана совместно China Mobile Communications Group и Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Даже если подразделения НОАК продвигаются со скоростью 80 км/ч по сложной местности, такой как горы или города, и подвергаются электромагнитным помехам, система все равно может поддерживать бесперебойную общую пропускную способность 10 гигабит в секунду и задержку менее 15 миллисекунд, отмечает газета.

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