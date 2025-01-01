0
0
30
НОВОСТИ

Швейцария запретила ношение паранджи и никаба в общественных местах

12:15 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швейцарии с 1 января 2025 года запретили носить в общественных местах одежду и предметы гардероба, полностью скрывающие лицо, в том числе паранджу и никаб. За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от 100 до 1 000 швейцарских франков (от $110,2 до $1102).

Население Швейцарии проголосовало по соответствующей инициативе на референдуме в марте 2021 года. В поддержку запрета тогда высказались 51,2% участников опроса. Ранее данное ограничение действовало только на региональном уровне в кантонах Санкт-Галлен и Тичино.

Запрет коснется такой одежды мусульманских верующих, как никаб и паранджа, а также балаклав, которые носят футбольные фанаты. Их теперь запрещено носить в магазинах, ресторанах, госучреждениях и общественном транспорте. При этом предметы одежды, закрывающие лицо, по-прежнему можно будет надевать в местах отправления культа, на карнавалах или в целях защиты от холода.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 01.01.2025
В Стамбуле проходит многотысячная акция солидарности с Палестиной
0
42
12:20 01.01.2025
Поддержка участников СВО и их семей в приоритете у Госдумы - Володин
0
60
16:00 31.12.2024
В ФРГ вырабатывается мало электроэнергии по конкурентоспособным ценам - Bild
0
1406
15:15 31.12.2024
Правительство РФ повышает ввозные пошлины на продукцию из недружественных стран
0
1817
13:05 31.12.2024
Президент РФ поручил утвердить нацпроект по развитию космической отрасли
0
1627
12:20 31.12.2024
Уходящий 2024 год стал рекордно теплым в Москве за всю историю наблюдений
0
1486
10:00 31.12.2024
В ночь на 31 декабря силами ПВО РФ уничтожено 68 украинских дронов над восьмью регионами
0
1585
09:30 31.12.2024
В Китае создана мобильная 5G-станция для управления тысячами боевых роботов
0
1799
09:00 31.12.2024
Суд выдал ордер на арест и обыск президента Республики Корея Юн Сок Ёля
0
1468
21:00 30.12.2024
Минфин Украины назвал сумму внешних поступлений в 2024 году
0
2533

Возврат к списку