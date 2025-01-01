Швейцария запретила ношение паранджи и никаба в общественных местах
12:15 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Население Швейцарии проголосовало по соответствующей инициативе на референдуме в марте 2021 года. В поддержку запрета тогда высказались 51,2% участников опроса. Ранее данное ограничение действовало только на региональном уровне в кантонах Санкт-Галлен и Тичино.
Запрет коснется такой одежды мусульманских верующих, как никаб и паранджа, а также балаклав, которые носят футбольные фанаты. Их теперь запрещено носить в магазинах, ресторанах, госучреждениях и общественном транспорте. При этом предметы одежды, закрывающие лицо, по-прежнему можно будет надевать в местах отправления культа, на карнавалах или в целях защиты от холода.
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