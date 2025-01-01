Швейцария запретила ношение паранджи и никаба в общественных местах

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швейцарии с 1 января 2025 года запретили носить в общественных местах одежду и предметы гардероба, полностью скрывающие лицо, в том числе паранджу и никаб. За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от 100 до 1 000 швейцарских франков (от $110,2 до $1102).



Население Швейцарии проголосовало по соответствующей инициативе на референдуме в марте 2021 года. В поддержку запрета тогда высказались 51,2% участников опроса. Ранее данное ограничение действовало только на региональном уровне в кантонах Санкт-Галлен и Тичино.



Запрет коснется такой одежды мусульманских верующих, как никаб и паранджа, а также балаклав, которые носят футбольные фанаты. Их теперь запрещено носить в магазинах, ресторанах, госучреждениях и общественном транспорте. При этом предметы одежды, закрывающие лицо, по-прежнему можно будет надевать в местах отправления культа, на карнавалах или в целях защиты от холода.





