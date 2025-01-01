В Стамбуле проходит многотысячная акция солидарности с Палестиной

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Стамбула с раннего утра перекрыла для движения транспорта улицы в исторической части города, где в первый день наступившего года организована массовая акция солидарности Турции с жителями Палестины. Местом ее проведения стал Галатский мост у бухты Золотой Рог, где ровно год назад прошла аналогичная акция, в которой приняли участие свыше 300 тыс. человек.



По данным телеканала TRT Haber, десятки тысяч человек после утреннего намаза с флагами Турции, Палестины и баннерами с осуждением действий Израиля в Газе выдвинулись от всемирно известных мечетей Айя-София (бывший собор Святой Софии), Султанахмет (Голубая мечеть), Сулеймание и Новой мечети к Галатскому мосту. Организатором акции под лозунгом «Вчера Святая София, сегодня Омейяды [мечеть Омейядов в Дамаске], завтра Аль-Акса [мечеть Аль-Акса в Иерусалиме]» стала «Платформа национальной воли», в которую входят порядка 400 общественных организаций.



«Мы собрались здесь в знак солидарности с Палестиной. Мы здесь ради Иерусалима, ради мечети Аль-Акса. <…> Палестина не одинока, мы всегда были и будем рядом с нашими палестинскими братьями. В Газе гибнет человечество, гибнет его совесть. Так же, как Святая София в свое время освободилась от цепей, как мечеть Омейядов была освобождена от кровавого диктатора, так, с Божьей помощью, солнце свободы и справедливости взойдет в мечети Аль-Акса. Этот народ освободит Аль-Аксу, как это уже было в истории. Все начинается с веры, надо только верить», — заявил на митинге один из инициаторов акции, сын президента Турции Биляль Эрдоган, возглавляющий Объединение молодежных фондов Турции.



