В Стамбуле проходит многотысячная акция солидарности с Палестиной
12:30 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным телеканала TRT Haber, десятки тысяч человек после утреннего намаза с флагами Турции, Палестины и баннерами с осуждением действий Израиля в Газе выдвинулись от всемирно известных мечетей Айя-София (бывший собор Святой Софии), Султанахмет (Голубая мечеть), Сулеймание и Новой мечети к Галатскому мосту. Организатором акции под лозунгом «Вчера Святая София, сегодня Омейяды [мечеть Омейядов в Дамаске], завтра Аль-Акса [мечеть Аль-Акса в Иерусалиме]» стала «Платформа национальной воли», в которую входят порядка 400 общественных организаций.
«Мы собрались здесь в знак солидарности с Палестиной. Мы здесь ради Иерусалима, ради мечети Аль-Акса. <…> Палестина не одинока, мы всегда были и будем рядом с нашими палестинскими братьями. В Газе гибнет человечество, гибнет его совесть. Так же, как Святая София в свое время освободилась от цепей, как мечеть Омейядов была освобождена от кровавого диктатора, так, с Божьей помощью, солнце свободы и справедливости взойдет в мечети Аль-Акса. Этот народ освободит Аль-Аксу, как это уже было в истории. Все начинается с веры, надо только верить», — заявил на митинге один из инициаторов акции, сын президента Турции Биляль Эрдоган, возглавляющий Объединение молодежных фондов Турции.
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