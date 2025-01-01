С побережья Кубани собрано свыше 71 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели МЧС и волонтеры собрали более 71 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта с побережья Краснодарского края после крушения танкеров в Черном море. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.



«Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.



Отмечается, что обследовано 56 км прибрежной территории. Также были проведены водолазные работы возле судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», утечка нефтепродуктов не зафиксирована.



В Крыму за сутки новых фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено.





