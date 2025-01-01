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НОВОСТИ

С побережья Кубани собрано свыше 71 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

13:20 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели МЧС и волонтеры собрали более 71 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта с побережья Краснодарского края после крушения танкеров в Черном море. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

«Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обследовано 56 км прибрежной территории. Также были проведены водолазные работы возле судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», утечка нефтепродуктов не зафиксирована.

В Крыму за сутки новых фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено.


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