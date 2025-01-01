За стуик в зоне СВО потери ВСУ составили до 1 050 военных

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на всех направлениях специальной военной операции (СВО) составили до 1 050 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.



Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» на харьковском направлении ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, в зоне действий группировки «Запад» — до 330 военнослужащих, «Юг» — свыше 250, «Центр» — до 235, «Восток» — более 150 военнослужащих,"Днепр» — до 40.





