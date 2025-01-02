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Спецслужбы США проверяют возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе

09:00 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы США изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане (штат Луизиана) и взрывом пикапа Cybertruck в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом заявил в среду президент США Джо Байден.

«Мы следим за ситуацией с взрывом пикапа Cybertruck у отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе», — сказал американский лидер, выступая из своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) с кратким телеобращением к согражданам в связи с терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе. «Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе [выясняют] есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», — указал Байден.

Взрыв электрического пикапа Cybertruck произошел в среду у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще семь пострадали, личность погибшего пока не установлена. По сведениям телекомпании ABC, произошедшее расследуется властями как потенциальный теракт.

В новогоднюю ночь, около 3 часов утра по местному времени, автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. После того как автомобиль остановился, преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем. По последним данным, погибли 15 человек, еще по меньшей мере 30 пострадали.


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