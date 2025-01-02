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НОВОСТИ

Стрельба в Нью-Йорке. Более 10 человек получили ранения

11:35 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 11 человек получили ранения после стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Квинс. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на полицию штата Нью-Йорк.

По данным источников, нападавший открыл огонь возле ночного клуба Amazura около 23:20 по местному времени.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы района. На данный момент подозреваемый разыскивается полицией.

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