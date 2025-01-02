Стрельба в Нью-Йорке. Более 10 человек получили ранения
11:35 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 11 человек получили ранения после стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Квинс. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на полицию штата Нью-Йорк.
По данным источников, нападавший открыл огонь возле ночного клуба Amazura около 23:20 по местному времени.
Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницы района. На данный момент подозреваемый разыскивается полицией.
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