В Молдавии инициировано двукратное увеличение тарифов на электроэнергию
13:20 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставщики электроэнергии в Молдавии инициировали двукратное увеличение тарифов после прекращения подачи газа из России и переключения республики на поставки электроэнергии из Румынии. Соответствующие запросы поступили в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).
Обслуживающая около 70% потребителей страны компания Premier Energy запросила увеличение тарифа с 2,34 до 5,13 лея ($0,27) за 1 кВт-ч. А обслуживающая потребителей севера страны Furnizarea Energiei Electrice Nord — с 2,84 лея до 4,53 лея ($0,24) за 1 кВт-ч.
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