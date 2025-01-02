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НОВОСТИ

В Молдавии инициировано двукратное увеличение тарифов на электроэнергию

13:20 02.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставщики электроэнергии в Молдавии инициировали двукратное увеличение тарифов после прекращения подачи газа из России и переключения республики на поставки электроэнергии из Румынии. Соответствующие запросы поступили в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Обслуживающая около 70% потребителей страны компания Premier Energy запросила увеличение тарифа с 2,34 до 5,13 лея ($0,27) за 1 кВт-ч. А обслуживающая потребителей севера страны Furnizarea Energiei Electrice Nord — с 2,84 лея до 4,53 лея ($0,24) за 1 кВт-ч.

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