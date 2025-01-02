Мэр Кишинева: Из-за немощности правительства людям придется больше платить за электроэнергию

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Кишинева Иван Чебан обвинил в некомпетентности правительство республики после новости о двукратном подорожании тарифов на электроэнергию.

«Из-за их немощности людям придется больше платить за электроэнергию — более чем в два раза. Это огромное давление как на граждан, так и на местные органы власти и экономических агентов. Как следствие, вырастут и остальные цены на услуги и товары», — написал Чебан в своем телеграм-канале.

Градоначальник осудил действия властей, которые, по его словам, вместо решения проблем в сфере энергетики требуют от граждан ограничить потребление, а критиков и «недовольных относят к врагам народа».