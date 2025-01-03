Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), а также сведений о продаже поддельных документов. Об этом сказано в материалах дела об административном правонарушении, с которыми ознакомился ТАСС.



«В Роскомнадзор поступило требование первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации о принятии мер по ограничению доступа в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим информацию, содержащую оправдание деятельности террористической организации „Исламское государство“, и информации, содержащей предложение о приобретении поддельных документов, представляющих права или освобождающих от обязанностей. Роскомнадзором в рамках исполнения требований в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде направлены соответствующие уведомления», — сказано в одном из документов дела.





