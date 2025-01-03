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НОВОСТИ

Курс украинской валюты достиг рекордного падения

15:45 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к доллару до нового исторического минимума. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, один доллар стоит 42,03 гривны.

Между тем реальный обменный курс зачастую превышает официальный, в кассах многих банков он уже давно преодолел указанную отметку.


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