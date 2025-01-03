Курс украинской валюты достиг рекордного падения

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к доллару до нового исторического минимума. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, один доллар стоит 42,03 гривны.



Между тем реальный обменный курс зачастую превышает официальный, в кассах многих банков он уже давно преодолел указанную отметку.





