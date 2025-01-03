На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая в 2025 году вспышка высочайшего класса Х произошла на Солнце в пятницу, сообщили в Институте прикладной геофизики.



«3 января в 14:39 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении.



В последний раз две вспышки такой мощности (Х1.1 и Х1.5) были зарегистрированы 30 декабря.





