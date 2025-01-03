На пляжи Анапы ночью снова выбросило мазут

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые выбросы мазута на пляжи Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе произошли в ночь со 2 на 3 января. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.



«3 января муниципалитеты Краснодарского края работают каждый на своем участке пляжей Анапы и Темрюкского района. В первую очередь убирают новые выбросы мазута — на отдельных участках пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января море вынесло еще партию комков нефтепродуктов», — говорится в сообщении.



Команды из муниципальных администраций, сельских поселений и предприятий продолжают уборку до полной ликвидации последствий.





