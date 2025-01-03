В Варшаве началась акция простеста фермеров из стран ЕС

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские аграрии, а также их коллеги из ФРГ и Словакии начали акцию протеста в Варшаве. Эфир с места событий ведет телеканал TVP Info.



Согласно трансляции, протестующие собрались у здания представительства ЕС в центре польской столицы. Они держат в руках польские флаги, а также плакаты с лозунгами: «Нет Зеленому курсу», «Зеленый курс равно экотерроризм», «Прочь с Зеленым курсом». Кроме того, участники демонстрации установили на передвижной платформе чучело смерти с косой с лицом, напоминающим председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и флагом ЕС на рукаве



