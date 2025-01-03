Кризис в Казахстане предопределило участие Назарбаева в саммите СНГ - Токаев
18:45 03.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявления Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада (экс-премьер Малайзии, который возвращался на пост спустя 15 лет после отставки - прим. ТАСС), а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года", - сказал Токаев, отвечая на вопрос об оценках деятельности Назарбаева и частоте общения с ним.
Токаев при этом отметил, что нужно честно и справедливо оценивать прошлое и было бы неправильно отрицать достижения Назарбаева на посту президента. "Конечно, в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает. После ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета безопасности [Казахстана], он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение: получил в подчинение президента", - сказал Токаев.
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