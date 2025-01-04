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В аэропорту Пулково введены временные ограничения - Росавиация

09:20 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения полетов гражданских судов введены в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 мск на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.


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