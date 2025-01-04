Пресс-службу Госдепа США при Трампе возглавит журналистка Fox News
10:10 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс в качестве руководителя пресс-службы Госдепартамента присоединится к выдвинутому на должность госсекретаря Марко Рубио, — написал Трамп в пятницу на своей странице в социальной сети Truth Social. — Тэмми очень давно работает в СМИ и более двух десятилетий сообщает правду американским гражданам. Я уверен, что она продемонстрирует ту же силу убеждения и бесстрашие духа на новой должности».
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