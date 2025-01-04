На учения НАТО Британия направит 2 600 военных и 730 единиц техники

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания направит 2 600 военнослужащих и 730 единиц техники на учения НАТО Steadfast Dart. Как говорится в сообщении Минобороны королевства, они будут проходить в Болгарии и Румынии с 13 января по 26 февраля.



В ведомстве отмечают, что британские военные будут осуществлять командование всеми сухопутными силами, участвующими в маневрах. При этом в Steadfast Dart будут также задействованы ВМС и ВВС королевства.



Сообщается, что предстоящие учения позволят оценить возможности НАТО для оперативного развертывания своих сил быстрого реагирования на восточных границах альянса.





