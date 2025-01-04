На учения НАТО Британия направит 2 600 военных и 730 единиц техники
10:20 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ведомстве отмечают, что британские военные будут осуществлять командование всеми сухопутными силами, участвующими в маневрах. При этом в Steadfast Dart будут также задействованы ВМС и ВВС королевства.
Сообщается, что предстоящие учения позволят оценить возможности НАТО для оперативного развертывания своих сил быстрого реагирования на восточных границах альянса.
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