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На учения НАТО Британия направит 2 600 военных и 730 единиц техники

10:20 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания направит 2 600 военнослужащих и 730 единиц техники на учения НАТО Steadfast Dart. Как говорится в сообщении Минобороны королевства, они будут проходить в Болгарии и Румынии с 13 января по 26 февраля.

В ведомстве отмечают, что британские военные будут осуществлять командование всеми сухопутными силами, участвующими в маневрах. При этом в Steadfast Dart будут также задействованы ВМС и ВВС королевства.

Сообщается, что предстоящие учения позволят оценить возможности НАТО для оперативного развертывания своих сил быстрого реагирования на восточных границах альянса.


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