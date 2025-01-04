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В целях экономии власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью

13:40 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Приднестровья отказались от уличного освещения в ночной период в целях экономии электроэнергии, дефицит которой возник после прекращения подачи российского газа в Молдавию.

«Уличное освещение будет работать с момента захода солнца с 16:30 (17:30 мск — прим. ТАСС) и до 20:00 (21:00 мск — прим. ТАСС). Это позволит значительно сэкономить, тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность», — сказал журналистам министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник. По его словам, на аварийных перекрестках и важных магистралях освещение будет осуществляться в обычном режиме.

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