В целях экономии власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Приднестровья отказались от уличного освещения в ночной период в целях экономии электроэнергии, дефицит которой возник после прекращения подачи российского газа в Молдавию.



«Уличное освещение будет работать с момента захода солнца с 16:30 (17:30 мск — прим. ТАСС) и до 20:00 (21:00 мск — прим. ТАСС). Это позволит значительно сэкономить, тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность», — сказал журналистам министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник. По его словам, на аварийных перекрестках и важных магистралях освещение будет осуществляться в обычном режиме.



